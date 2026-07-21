‘मैं दिल्ली पुलिस की सराहना करती हूं’, CJP प्रदर्शन में पुलिस की कार्रवाई पर BJP सांसद कंगना रनौत ने दी प्रतिक्रिया

BJP सांसद कंगना रनौत ने संसद के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आप सभी अंदर थे और आपने देखा कि किस तरह हर कोई घबराया हुआ था। संसद के गेट बंद कर दिए गए थे, सांसद अंदर फंस गए थे और सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी हम बाहर नहीं निकल सके। आपने देखा कि किस तरह भीड़ हमला करने की कोशिश कर रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब हम सभी को डर लग रहा था कि कहीं वे हम पर हमला न कर दें। मैं दिल्ली पुलिस की सराहना करती हूं। उन्होंने हमारे लिए ढाल बनकर काम किया। वहां पत्थरबाजी हुई और कुछ लोग घायल भी हुए, लेकिन आम जनता को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। इसके लिए मैं दिल्ली पुलिस की बहुत आभारी हूं।