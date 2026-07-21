Rahul Gandhi: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात बेनतीजा, राहुल गांधी का ऐलान-धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जारी रहेगा धरना

Opposition protest: सीजेपी के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने सड़क पर मार्च निकाला। राहुल गांधी और अन्य सांसद प्रधानमंत्री आवास के नजदीक धरने पर बैठ गए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से धरनास्थल पर वार्ता की। वहीं राहुल गांधी ने धमेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होने तक धरना जारी रहने की बात कही है।