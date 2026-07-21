Congress Protest: कांग्रेस ने पीएम मोदी के आवास का घेरने का कब बनाया था प्लान? सामने आ गई जानकारी

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि हमारी एक सीधी सी मांग है। हमारे विपक्ष के नेताओं ने लोकसभा और राज्य सभा दोनों में यह मांग उठाई है। मांग यह है कि गृह मंत्री पार्लियामेंट में इस पर सफाई दें और इस मुद्दे पर हाउस में चर्चा हो। हम चाहते हैं कि जिस तरह से लोकतंत्र और हमारे संविधान की हत्या हो रही है और स्टूडेंट्स पर ज़ुल्म हो रहे हैं, उस पर वह एक बयान जारी करें। हम 45 दिनों से एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।