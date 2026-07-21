बागी गुट में शामिल हुए मदन मित्रा को अभिषेक बनर्जी ने भेजा लीगल नोटिस, TMC के अंदर नया विवाद शुरू

नोटिस में मदन मित्रा से माफी मांगने और सार्वजनिक रूप से बयान वापस लेने की मांग की गई है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आगे कानूनी कदम उठाए जाएंगे, जिसमें मानहानि का केस भी शामिल हो सकता है। बता दें कि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं और पार्टी में दूसरे नंबर की ताकत माने जाते हैं।