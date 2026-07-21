Rahul Gandhi Protest: सड़क पर लेट गए राहुल गांधी, उठाने में परेशान हुई पुलिस, देखें तस्वीरें और वीडियो

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी छात्रों के अधिकारों और उनकी जायज मांगों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि खरगे ने कहा कि इस बुजदिल तानाशाह सरकार को लाठीचार्ज और बल प्रयोग पर जवाब देना होगा। मोदी और शाह हमारे युवाओं के गुनहगार हैं, उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। राहुल गांधी को जबरन धरना स्थल से उठाने को कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने शर्मनाक बताया। उन्होंने एक्स पर पुलिस कार्रवाई का एक फोटो शेयर करते हुए लिखा 'मोदी की तानाशाही देखिए। विपक्ष के नेता के साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा है। शर्मनाक!' उन्होंने कहा कि यह भी नहीं बताया जा रहा है कि गांधी को हिरासत में लेकर किस थाने में ले जाया जा रहा है।