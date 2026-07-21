CJP Protest: छात्रों की मांगों का TMC के बागी सांसदों ने किया समर्थन, पुलिसिया कार्रवाई को लेकर भी कही बात

बता दें कि सोमवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में एडिशनल डीसीपी आनंत कुमार मिश्रा घायल हो गए थे। उन्होंने कहा कि करीब 115 से 120 पुलिसवालों को चोटें आई हैं। कई सीनियर अधिकारियों को चोट लगी है और मेरे हाथ में भी चोट लगी है। जांच चल रही है और FIR दर्ज की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम अभी इस पहलू की जांच कर रहे हैं; अभी डिटेल्स बताना ठीक नहीं होगा।