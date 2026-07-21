‘बीजेपी सिर्फ धोखाधड़ी से जीती है, ममता बनर्जी से बड़ा कोई नेता नहीं’, टीएमसी के शहीद दिवस कार्यक्रम में पार्टी नेताओं ने बीजेपी को घेरा

कार्यक्रम के दौरान टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि रैली में लोग किसी दबाव या व्यवस्था के तहत नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से पहुंचे हैं। उन्होंने दावा किया कि पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से बड़ा कोई नेता नहीं है। कीर्ति आजाद ने आरोप लगाया कि बीजेपी केवल धोखाधड़ी के जरिए चुनाव जीती है। उन्होंने कहा कि साल 2029 तक सच्चाई सामने आ जाएगी। उनका यह भी दावा था कि देशभर में चल रहे आंदोलनों को देखते हुए केंद्र सरकार 2028 में भी गिर सकती है।