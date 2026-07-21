TMC में बगावत के INDIA गठबंधन के साथ आईं ममता बनर्जी, कहा- बंगाल में भाजपा को हराने के लिए एकजुट होना जरूरी

साथ ही ममता ने सभी विपक्षी दलों से अपील की कि INDIA गठबंधन के तहत एकजुट होकर लड़ाई लड़ी जाए। बता दें कि बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने INDIA गठबंधन के साथ हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया था। उनकी पार्टी बंगाल चुनाव में अकेले मैदान में उतरी।