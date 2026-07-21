TMC के बागी सांसदों को लगा बड़ा झटका, लोकसभा में अलग दल की नहीं मिली पहचान

संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे है। दरअसल, सत्र के पहले दिन हंगामे के चलते सदन का कार्यवाही कई बार स्थगित हुई थी। लोकसभा को छह और राज्य सभा को पांच बार स्थगित करना पड़ा। विपक्षी सांसदों ने नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग को लेकर सरकार को घेरा। वह नारेबाजी करते हुए वेल में भी दाखिल हुए।