Parliament Monsoon Session: TMC सांसद सौगत रॉय का बागी सांसदों पर हमला, बोले- ‘ये गद्दार हैं, BJP-NDA के साथ चले गए’

TMC Rebel MPs Called Traitors: संसद का आज से मानसून सत्र शुरू हो गया है। वहीं टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने बागी सांसदों को गद्दार कहा। दरअसल, टीएमसी के 20 सांसदों ने पार्टी से बागी होकर एनसीपीआई में शामिल हो गए थे। इन सांसदों ने सदन में एनडीए का समर्थन करने की भी बात कही थी। इन सांसदों ने लोकसभा में अलग संसदीय दल के रूप में मान्यता देने की भी मांग की है।