CJP के प्रदर्शन में हिंसा की साजिश की भी होगी जांच, दिल्ली पुलिस ने शुरू की कई एंगल से पड़ताल

Cockroach Janata Party: दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 'चलो संसद' प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की जांच अब केवल उपद्रवियों की पहचान तक सीमित नहीं रहेगी। दिल्ली पुलिस पूरे घटनाक्रम के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका की भी जांच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 70 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि कई एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। पुलिस का दावा है कि झड़पों में कम से कम 50 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।