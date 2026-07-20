सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो का बड़ा बयान, कहा- आंदोलन नहीं रुकेगा

Parliament March: नई दिल्ली में सोमवार को हुए CJP के संसद मार्च और विरोध प्रदर्शन पर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होने कहा, आज संसद मार्च के दौरान पुलिस की बर्बतरा और लाठीचार्ज से छात्रों का मनोबल कम नहीं होगा बल्कि और मजबूत होगा। उन्होने अब आंदोलन पूरे देश में फैलने और जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी रहने की बात कही है।