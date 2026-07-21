CJP Protest: जंतर-मंतर से फिर उठने लगी नारों की गूंज, अभिजीत दीपके समेत सैकड़ों प्रदर्शनकारी पहुंचे

अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका के पहुंचने के बाद मंच से भाषण भी शुरू हुए। प्रदर्शनकारी पहले दिन हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। CJP का कहना है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है और वे अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी रखेंगे। प्रदर्शन के दूसरे दिन दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी। रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवान जंतर-मंतर पर तैनात किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में कई स्तर की बैरिकेडिंग लगाई गई है। नई दिल्ली, मध्य, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व दिल्ली समेत कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। प्रमुख सरकारी इमारतों, बड़े चौराहों और प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग और वाहनों की जांच की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।