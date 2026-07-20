सीजेपी प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि जब प्रदर्शन शांतिपूर्ण था तो बल प्रयोग की क्या आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज अहिंसा नहीं बल्कि हिंसा का कार्य है। संसद में जारी गतिरोध पर थरूर ने कहा कि देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होना लोकतंत्र की मूल भावना है और संसद जनता की आवाज उठाने का मंच है। उन्होंने आरोप लगाया कि चर्चा से इनकार करने के कारण व्यवधान पैदा हुआ। थरूर ने कहा कि सरकार और विपक्ष के बीच आपसी सहयोग तथा संवाद से ही संसद प्रभावी ढंग से चल सकती है।