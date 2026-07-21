एथेनॉल की रसोई में हो सकती है एंट्री! एलपीजी का विकल्प बनाने की तैयारी

पेट्रोल में एथेनॉल (Ethanol) ब्लेंडिंग से वाहनों की परफॉर्मेंस खराब हाेने के बारे में देशभर में बहस छिड़ी हुई है। बड़ी संख्या में लोग इसके खिलाफ हैं। इसी बीच अब एथेनॉल की एक और जगह एंट्री हो सकती है। हम बात कर रहे हैं घरों की रसोई में, जहाँ एथेनॉल को एलपीजी (LPG) के विकल्प के रूप में जगह मिल सकती है।जानकार सूत्राें के अनुसार पेट्रोलियम मंत्रालय एथेनॉल को खाना पकाने के मुख्य ईंधन के रूप में अपनाने के लिए एक नीतिगत ढांचा तैयार कर रहा है। इस नीति को सितंबर तक अंतिम रूप दिया जा सकता है।