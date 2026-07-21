CJP प्रदर्शन पर कार्रवाई तेज: दंगा भड़काने, आर्म्स एक्ट समेत 5 FIR दर्ज, 250 वीडियो से पुलिस कर रही आरोपियों की पहचान

पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि क्या जंतर-मंतर पहुंचने वाले कुछ लोग पहले से हिंसा की योजना बनाकर आए थे। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए लोगों को जुटाया गया था और बाद में हिंसा हुई। सोमवार को दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें कुछ युवक पुलिस बैरिकेड के पीछे और उसके पास आकर पथराव करते दिखाई दे रहे थे।