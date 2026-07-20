CJP Protest: जंतर-मंतर पर सीएम थलपति विजय के आने का दावा निकला झूठा, दिल्ली पुलिस ने कहा- गलत जानकारी न फैलाएं

वायरल वीडियो में विजय को भारी भीड़ के बीच कार से जाते हुए देखा जा सकता है। उनके आसपास पुलिसकर्मी और सुरक्षा अधिकारी भी मौजूद हैं, जो उन्हें भीड़ के बीच से निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर लिखा गया है, "थलापति विजय पहुंचे जंतर-मंतर, छात्रों के आंदोलन को मिला बड़ा समर्थन? क्या यह सच है?" हालांकि इसके बाद कई यूजर्स ने दावा किया कि विजय का वीडियो पुराना है और वह किसी राजनीतिक कार्यक्रम या प्रदर्शन में शामिल होने के लिए गए थे।