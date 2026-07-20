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CJP Parliament March: ‘जंतर-मंतर के पास पहुंचा पत्थरों से भरा ट्रक’, संसद मार्च से पहले अभिजीत दीपके का बड़ा आरोप

CJP Parliament March: संसद मार्च से पहले सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने जंतर-मंतर के पास पत्थरों से भरे ट्रक और क्षतिग्रस्त वैन खड़ी होने का आरोप लगाया है। वहीं, पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और पुलिस ने मार्च की अनुमति नहीं दी है।
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नई दिल्ली

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Himadri Joshi

Jul 20, 2026

CJP Parliament March

CJP संसद मार्च की तैयारी तेज (फोटो- एएनआई)

CJP Parliament March: दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संसद मार्च से पहले माहौल पूरी तरह गरमा गया है। प्रदर्शन को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और कई जगह बैरिकेड लगाए गए हैं। इसी बीच सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बड़ा आरोप लगाया है कि प्रदर्शन स्थल के पास पहले से ही पत्थरों से भरा एक ट्रक और एक क्षतिग्रस्त वैन खड़ी कर दी गई है। उनके इस दावे के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। हालांकि, इस आरोप पर दिल्ली पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

खबर अपडेट की जा रही है।

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Updated on:

20 Jul 2026 07:46 am

Published on:

20 Jul 2026 07:45 am

Hindi News / National News / CJP Parliament March: ‘जंतर-मंतर के पास पहुंचा पत्थरों से भरा ट्रक’, संसद मार्च से पहले अभिजीत दीपके का बड़ा आरोप

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