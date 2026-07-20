CJP Parliament March: दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संसद मार्च से पहले माहौल पूरी तरह गरमा गया है। प्रदर्शन को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और कई जगह बैरिकेड लगाए गए हैं। इसी बीच सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बड़ा आरोप लगाया है कि प्रदर्शन स्थल के पास पहले से ही पत्थरों से भरा एक ट्रक और एक क्षतिग्रस्त वैन खड़ी कर दी गई है। उनके इस दावे के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। हालांकि, इस आरोप पर दिल्ली पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।