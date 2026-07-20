Wife Murder Case: मुंबई से भागकर अहमदाबाद जा रहा था पत्नी का कातिल, सूरत जीआरपी-एसओजी ने प्लेटफॉर्म पर दबोचा

बता दें कि पाटन के एक गेस्ट हाउस में अज्ञात महिला का शव मिला था। हालांकि पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद जांच की दिशा बदल गई थी। दरअसल रिपोर्ट में दबा दबाकर हत्या किए जाने का खुलासा हुआ था। पुलिस ने बताया था कि एक महिला दो व्यक्तियों के साथ रिक्शा से होटल पहुंची थी। बाद में होटल के कमरे में महिला की लाश मिली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के साथ दोनों व्यक्तियों की पहचान की तो एक उसका पति निकला था।