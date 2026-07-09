Surat Crime: प्रेमिका ने साथ रहने से किया इनकार, प्रेमी ने मां के साथ मिलकर किया अपहरण, बेरहमी से पीटा

पुलिस के अनुसार, पीड़िता और खांडाकुवा निवासी आरोपी दिव्येश वाढेर के बीच जान-पहचान उस समय हुई थी जब दिव्येश उनके मकान में किराए से रहता था। मकान खाली करने के बाद आरोपी की पत्नी उसे छोड़कर चली गई, तो दिव्येश ने पीड़िता से नजदीकियां बढ़ाई। दोनों में प्रेम संबंध बन गए। युवती का आरोप है कि दिव्येश उस पर अपनी मां और परिवार से सभी संबंध खत्म कर केवल उसके साथ रहने का दबाव बनाता था। इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होने लगा, जिससे परेशान होकर युवती ने उससे बातचीत और मिलना-जुलना बंद कर दिया।