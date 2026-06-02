गुजरात में बड़ा सड़क हादसा, सूरत में दो बसों में जोरदार टक्कर, अब तक सात लोगों की मौत

मौके पर मौजूद पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार की दो बसें सूरत से महाराष्ट्र की ओर जा रही थीं। सामने से आ रही बस महाराष्ट्र से सूरत की ओर आ रही थी। सूरत से महाराष्ट्र जा रही बस की एक पानी के टैंकर से टक्कर हो गई। जिसके बाद अनियंत्रित होकर बस दूसरी बस से जाकर टकरा गई। जिसके बाद एक बस खेत में जाकर गिर गई और बस में आग लग गई। पुलिस के अनुसार घायलों को तुरंत अलग-अलग अस्पतालों में ले जाया गया। जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, उनके शवों को सूरत के एक सब-सिविल अस्पताल में ले जाया गया है। उनके परिवारों से संपर्क कर लिया गया है और हमारी विभिन्न जांच टीमें मामले की जांच कर रही हैं।