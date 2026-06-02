‘आगे का रास्ता आसान नहीं, पर मैं स्थितियों को संभालूंगा’, CM पद की शपथ से पहले DK शिवकुमार ने ऐसा क्यों​ कहा?

मुझे उम्मीद है कि कर्नाटक की जनता को मुझ पर भरोसा है। मुझे अपना काम करना है। मैं पूरी ईमानदारी और पूरी लगन के साथ अपना काम करूंगा। मैं कर्नाटक को एक नया रूप दूंगा, क्योंकि आज पूरी दुनिया बेंगलुरु और कर्नाटक के नजरिए से ही भारत को देख रही है। मुझे समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना होगा—किसानों से लेकर महिलाओं और युवाओं तक को-और इस तरह एक नए 'युवा युग' की शुरुआत होगी।