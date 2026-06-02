2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘आगे का रास्ता आसान नहीं, पर मैं स्थितियों को संभालूंगा’, CM पद की शपथ से पहले DK शिवकुमार ने ऐसा क्यों​ कहा?

Karnataka Politics: कर्नाटक के भावी मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि मुझे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। मैं जानता हूं कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Shaitan Prajapat

Jun 02, 2026

DK Shivakumar

डीके शिवकुमार। (Photo-IANS)

DK Shivakumar: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लेंगे। शपथ समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों कर्नाटक कैबिनेट को लेकर दिल्ली में आला कमान के साथ शिवकुमार और सिद्धारमैया के साथ बैठकों का दौर चल रहा है।

शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि कर्नाटक के सर्वोच्च राजनीतिक पद पर सेवा करने का अवसर देरी से मिला है, लेकिन इससे वंचित नहीं किया गया है और वे राज्य को आगे ले जाने की यात्रा में समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे।

समर्पण और मेहनत से हासिल किया ये मुकाम

शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने समर्पण और कड़ी मेहनत के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कठिन और परेशानी भरे समय के बारे में भी बात की, जाहिर तौर पर उनका इशारा उनकी पदोन्नति को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों की ओर था।

'देरी हुई है, लेकिन इसे नकारा नहीं जा सकता'

शिवकुमार ने कहा कि यह कोई सपना नहीं था। यह समर्पण था। कड़ी मेहनत के साथ किया गया समर्पण। इसलिए यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण समय था। हालांकि इसमें देरी हुई है, लेकिन इसे नकारा नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि यहां कोई शिवकुमार नहीं है। यह एक कांग्रेस कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस पार्टी के इतिहास के साथ इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर खड़ा रहा है।

'मैं जानता हूं कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा'

शिवकुमार ने कहा कि इस देश की जनता ने मुझ पर जो विश्वास और भरोसा दिखाया है, उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। मुझे बहुत कड़ी मेहनत करनी है और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। मैं जानता हूं कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। समय मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे स्थितियों को संभालना होगा।

'कर्नाटक की जनता को मुझ पर भरोसा'

मुझे उम्मीद है कि कर्नाटक की जनता को मुझ पर भरोसा है। मुझे अपना काम करना है। मैं पूरी ईमानदारी और पूरी लगन के साथ अपना काम करूंगा। मैं कर्नाटक को एक नया रूप दूंगा, क्योंकि आज पूरी दुनिया बेंगलुरु और कर्नाटक के नजरिए से ही भारत को देख रही है। मुझे समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना होगा—किसानों से लेकर महिलाओं और युवाओं तक को-और इस तरह एक नए 'युवा युग' की शुरुआत होगी।

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के तीन साल पूरे होने के बाद नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है। कांग्रेस सरकार के पांच साल के कार्यकाल का आधा समय पूरा होने के बाद से ही राज्य में नेतृत्व परिवर्तन और शिवकुमार को उपमुख्यमंत्री पद से पदोन्नत किए जाने की अटकलें बार-बार लगाई जा रही थीं।

शनिवार को चुने गए विधायक दल के नेता

बता दें कि सिद्धारमैया ने पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद शिवकुमार के पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ। शनिवार को उन्हें कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। शिवकुमार ने कांग्रेस नेतृत्व द्वारा उन्हें दिए गए अवसरों के बारे में भी बात की और कहा कि गांधी-नेहरू परिवार के प्रति वफादार रहना उनका कर्तव्य है।

तमिलनाडु राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को TVK से समर्थन की उम्मीद, सीएम विजय से मिलने पहुंचे चिदंबरम

ये भी पढ़ें
Chidambaram meets CM Vijay

खबर शेयर करें:

Published on:

02 Jun 2026 08:04 pm

Hindi News / National News / ‘आगे का रास्ता आसान नहीं, पर मैं स्थितियों को संभालूंगा’, CM पद की शपथ से पहले DK शिवकुमार ने ऐसा क्यों​ कहा?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

शुभेंदु के जनता दरबार में भावुक दृश्य,पीठ पर पति को लादकर पहुंची महिला

Woman carries disabled husband on back to Suvendu's Janata Darbar
राष्ट्रीय

गुजरात में बड़ा सड़क हादसा, सूरत में दो बसों में जोरदार टक्कर, अब तक सात लोगों की मौत

Gujarat bus Accident News
राष्ट्रीय

OSM विवाद के बाद सरकार का बड़ा एक्शन, CBSE चेयरमैन और सचिव को पद से हटाया गया, जानें क्या है पूरा मामला

CBSE chairperson removed from post
राष्ट्रीय

तमिलनाडु राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को TVK से समर्थन की उम्मीद, सीएम विजय से मिलने पहुंचे चिदंबरम

Chidambaram meets CM Vijay
राष्ट्रीय

सिर्फ 2 मिनट में 15 लाख हिट्स: CBSE पोर्टल पर बड़ा साइबर अटैक, फिर भी 16 हजार छात्रों ने किया आवेदन

CBSE
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.