Suvendu Adhikari: कोलकाता में दिव्यांग पति को पीठ पर लाद कर ‘जनता दरबार’ पहुंची महिला; सीएम ने दिया भरोसा

इस मानवीय घटना के बीच, पश्चिम बंगाल की राजनीति में सोमवार को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित भाजपा सरकार ने अपनी मंत्रिपरिषद का पहला बड़ा विस्तार किया है। कोलकाता के लोक भवन में आयोजित एक गरिमामयी समारोह में कुल 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल आर.एन. रवि ने सभी नए मंत्रियों को शपथ ग्रहण करवाई। इस विस्तार के साथ ही अधिकारी सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या अब 41 पर पहुंच गई है। सरकार का मानना है कि इस कदम से विभिन्न सरकारी विभागों के कामकाज में तेजी आएगी और शासन व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।