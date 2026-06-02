तमिलनाडु राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को TVK से समर्थन की उम्मीद, सीएम विजय से मिलने पहुंचे चिदंबरम

Tamil Nadu Rajya Sabha elections: तमिलनाडु में राज्यसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभिन्न दल अपने समीकरण मजबूत करने में जुटे हैं और गठबंधन की राजनीति फिर केंद्र में आ गई है। इसी बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख सी. जोसेफ विजय से मुलाकात की, जिससे राज्य की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस राज्यसभा सीट के लिए TVK गठबंधन का समर्थन चाहती है। हालांकि बैठक के आधिकारिक एजेंडे का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे राज्यसभा रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।