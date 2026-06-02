डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला!, अमेरिका में रह रहे 30 भारतीय ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, जल्द होगी भारत वापसी

30 Indian Drivers Arrested: अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। अमेरिकी अधिकारियों ने ऐसे 30 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर बिना वैध कानूनी दर्जे के अमेरिका में रह रहे थे और कमर्शियल ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे थे। अब इन सभी को जल्द ही भारत वापस भेजा जाएगा। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका में ट्रक और बस जैसे भारी वाहनों को चलाने वाले विदेशी ड्राइवरों की जांच और निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।