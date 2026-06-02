2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

टूटे हाथ, 51घाव और जलने के निशान, प्रेमी ने ली डेढ़ साल के बेटे की जान, चुपचाप तमाशा देखती रही मां

Crime News: केरल में एक महिला के प्रेमी ने उसके डेढ़ साल के बेटे की हत्या कर दी। पुलिस जांच में बच्चे पर लगातार हो रहे अत्याचार और हत्या की साजिश का खुलासा हुआ।

2 min read
Google source verification

कोच्चि

image

Himadri Joshi

Jun 02, 2026

Arshid, his mother and her lover

अर्शीद, उसकी माँ और उसका प्रेमी (फोटो- Gaurav एक्स पोस्ट)

Crime News: केरल के पनावूर इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मां ने अपनी ही आंखों के सामने अपने डेढ़ साल के मासूम बच्चे को तिल-तिल मरते देखा और उसके हत्यारे, अपने प्रेमी को कुछ नहीं कहा। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शुरुआत में बच्चे की मौत को हादसे के रूप में देखा जा रहा था लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे-वैसे हत्या के राज पर से पर्दा उठने लगा। मृतक बच्चे की पहचना अरशिद के रूप में हुई है। अरशिद की मां 21 साल की मां अखिला और उसके लिव इन पार्टनर अशकर को गिरफ्तार कर हिरासत में भेज दिया गया है।

अरशिद के शरीर पर कुल 51 घाव और जलने के निशान

पुलिस के अनुसार, अरशिद को पिछले एक महीने से लगातार प्रताडित किया जा रहा था। पोस्टमार्टम में अरशिद के शरीर पर कुल 51 घाव मिले, जिनमें गुप्तांगों पर गंभीर चोट और पैरों पर सिगरेट से जलाने के निशान शामिल थे। जांच के दौरान पुलिस को घर से डंडा और लाइटर भी मिला। अशकर ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह अरशिद को अपने और अखिला के रिश्ते में बाधा मानता था। उसने बताया कि उसने तीन महीने पहले ही बच्चे को मारने का फैसला कर लिया था।

बच्चे के सिर पर हमला करके ली उसकी जान

घटना के दिन 29 मई को अरशिद के जोर से रोने पर अशकर ने उसके सिर पर हमला किया। अरशिद की मौत की पुष्टि होने के बाद उसने घर साफ किया और सबूत मिटाने की कोशिश की। इसके बाद अशकर अरशिद को अस्पताल लेकर गया और उसने वहां बताया कि उसके गले में खाना फंस गया था जिसके बाद वह बेहोश हो गया। हालांकि अरशिद के रिश्तेदारों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया और पुलिस में बच्चे की मौत की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद बच्चे के शव का पोस्टमार्ट्म किया गया जिससे हत्या के राज से पर्दा उठा।

पीटते समय मुहं में ठूस देता था कपड़ा

इसके बाद पुलिस ने बच्चे की मां यानी अखिला और उसके लिवइन पार्टनर अशकर को गिरफ्तार किया और दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस पूछताछ में अशकर ने यह स्वीकार किया कि वह एक महीने से अरशिद को शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था और वह उसे पीटते समय उसके मुंह में कपडा ठूंस देता था ताकि उसकी चीख बाहर न जाए। 29 मई की रात घटना वाले दिन अरशिद के जोर से रोने पर उसने उसकी हत्या कर दी। जांच में यह भी सामने आया कि हत्या से एक महीने पहले बच्चे के दोनों हाथ भी आरोपी ने तोड़ दिए थे और इसे साइकिल से गिरने की घटना बताया था। अखिला ने वाट्सएप स्टेटस पर बच्चे की फोटो भी लगाई थी। इस दौरान अखिला एक बस स्टैण्ड पर किसी कंटेंट क्रिएटर से मिली थी और तब भी उसने भी साइकिल से गिरने की झूठी कहानी दोहराई थी।

मां ने स्वीकार किया गुनाह

पुलिस बयान में अखिला ने माना कि उसने कई बार अशकर को बच्चे की बेरहमी से पिटाई करते देखा, लेकिन उसने बेटे को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। जांच में यह भी सामने आया कि अशकर पर अपनी पहली पत्नी अमीना के साथ घरेलू हिंसा करने के आरोप पहले से मौजूद हैं। अमीना की मां ने दावा किया कि आरोपी ने उनकी बेटी को बुरी तरह पीटा था, जिससे वह कोमा में चली गई थी। पुलिस अब अमीना के भाई और आरोपी से जुडी एक अन्य महिला की मौत की जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Published on:

02 Jun 2026 04:32 pm

Hindi News / National News / टूटे हाथ, 51घाव और जलने के निशान, प्रेमी ने ली डेढ़ साल के बेटे की जान, चुपचाप तमाशा देखती रही मां

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला!, अमेरिका में रह रहे 30 भारतीय ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, जल्द होगी भारत वापसी

indian truck drivers
राष्ट्रीय

मिर्ची खिलाई, बाल नोंचकर किया गंजा, ससुराल वालों ने महिला को 10 महीनें बाथरूम में रखा कैद

AI Garage Photo
राष्ट्रीय

कांग्रेस आलाकमान से डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की हुई मुलाकात, कल शाम करीब 4 बजे सीएम पद की लेंगे शपथ

Karnataka New CM:
राष्ट्रीय

Strike for MLA Arrest: तहसीलदार-नायब तहसीलदारों की हड़ताल जारी, बोले- जब तक विधायक की गिरफ्तारी नहीं होगी, यहीं बैठेंगे

Strike for MLA arrest, Naib Tehsildar beaten case
अंबिकापुर

मां बनी अपने नवजात बच्चे की कातिल: प्लास्टिक की थैली में डालकर फेंका, आवारा कुत्तों ने नोच डाला

pregnant
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.