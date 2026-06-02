टूटे हाथ, 51घाव और जलने के निशान, प्रेमी ने ली डेढ़ साल के बेटे की जान, चुपचाप तमाशा देखती रही मां

इसके बाद पुलिस ने बच्चे की मां यानी अखिला और उसके लिवइन पार्टनर अशकर को गिरफ्तार किया और दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस पूछताछ में अशकर ने यह स्वीकार किया कि वह एक महीने से अरशिद को शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था और वह उसे पीटते समय उसके मुंह में कपडा ठूंस देता था ताकि उसकी चीख बाहर न जाए। 29 मई की रात घटना वाले दिन अरशिद के जोर से रोने पर उसने उसकी हत्या कर दी। जांच में यह भी सामने आया कि हत्या से एक महीने पहले बच्चे के दोनों हाथ भी आरोपी ने तोड़ दिए थे और इसे साइकिल से गिरने की घटना बताया था। अखिला ने वाट्सएप स्टेटस पर बच्चे की फोटो भी लगाई थी। इस दौरान अखिला एक बस स्टैण्ड पर किसी कंटेंट क्रिएटर से मिली थी और तब भी उसने भी साइकिल से गिरने की झूठी कहानी दोहराई थी।