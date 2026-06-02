कांग्रेस आलाकमान से डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की हुई मुलाकात, कल शाम करीब 4 बजे सीएम पद की लेंगे शपथ

DK Shivakumar: कर्नाटक की राजनीति में अब नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। डीके शिवकुमार 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। विधानसभा और उसके आसपास मौजूद सरकारी दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है, ताकि समारोह के दौरान व्यवस्था बनाए रखने में आसानी हो सके। शपथ ग्रहण कार्यक्रम बेंगलुरु के लोक भवन परिसर में शाम 4 बजकर 5 मिनट पर आयोजित होगा। इस मौके पर सिर्फ डीके शिवकुमार ही नहीं, बल्कि कुछ विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इस बैठक में कई सीएम और नेताओं के शामिल होने की संभावना है।