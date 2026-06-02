Karnataka Congress: सीएम पद छोड़ने के बाद भी मुख्यमंत्री आवास में ही रहेंगे सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार को मिलेगा दूसरा घर

यह पहली बार नहीं है जब कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद छोडने के बाद भी कोई नेता आधिकारिक बंगले में बना रहा हो। वर्ष 2021 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी लंबे समय तक सरकारी बंगले में निवास जारी रखा था। उस समय भी इस मुद्दे ने राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा बटोरी थी। अब सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच बनी यह नई व्यवस्था उसी तरह की राजनीतिक समझदारी का उदाहरण मानी जा रही है। कांग्रेस नेतृत्व इस बदलाव को शांतिपूर्ण और विवादमुक्त तरीके से पूरा करना चाहता है ताकि सरकार के भीतर किसी तरह की असहजता सामने न आए।