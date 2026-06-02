क्या है यह जाली हस्ताक्षर मामला ? TMC के लिए क्यों बनी यह फजीहत की वजह ?

TMC Internal Crisis : पश्चिम बंगाल में 15 साल की सत्ता गंवाने के बाद तृणमूल कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे बड़े संकटों में घिर गई है। इससे पार्टी नेता ममता बनर्जी बहुत दबाव व तनाव में हैं। कारण यह है कि विधानसभा में पेश किए गए आधिकारिक दस्तावेजों पर उनकी पार्टी के ही कई विधायकों के हस्ताक्षर फर्जी होने का आरोप लगा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। 'साइनगेट' नाम से मशहूर हो चुके इस मामले की सीआईडी जांच कर रही है। इस मामले में जहां दो विधायकों को पार्टी से निकाला जा चुका है, वहीं टीएमसी के दिग्गज नेता भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं।