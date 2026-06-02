‘TMC चुनाव जीत जाती तो बंगालियों को बंगाली नहीं रहने देते…’, BJP विधायक ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना

रत्ना देबनाथ ने आगे कहा कि उनकी बेटी के कई सपने थे, लेकिन वे पूरे नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और वह इसे आगे भी जारी रखेंगी। उनका आरोप है कि उस समय राज्य की मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री रहीं ममता बनर्जी ने मामले में अपराधियों को बचाने की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले से जुड़े कई भ्रष्टाचार और सच्चाइयां अभी सामने आनी बाकी हैं, जिन्हें वह न्याय की प्रक्रिया के जरिए उजागर करना चाहती हैं।