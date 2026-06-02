भाजपा की बैठक में संगठन विस्तार पर चर्चा, मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर जोर

राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने राज्यसभा चुनाव वाले राज्यों के प्रदेशाध्यक्षों से अलग-अलग मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नामों पर विस्तृत चर्चा की है। आपको बता दें कि राजस्थान और मध्यप्रदेश में राज्यसभा की तीन-तीन सीट के लिए चुनाव होने हैं। विधानसभा में संख्याबल के आधार पर दोनों राज्यों में में पार्टी दो-दो सीटों को आसानी से जीत सकती है। पार्टी चुनाव वाले राज्यों में स्पष्ट जीत सकने वाली सीटों के अलावा भी प्रत्याशी उतारने पर विचार कर सकती है।