जेईई एडवांस्ड का परिणाम घोषित: शुभम की ऑल इंडिया रैंक-1, छात्राओं में आरोही अव्वल

ऑल इंडिया टॉपर शुभम कुमार ने पत्रिका से बातचीत में कहा-मेरी सफलता के पीछे मेरे टीचर्स और परिवार है। पिता ने पढ़ाई के लिए प्रेरित किया, जबकि मां ने हर कदम पर भावनात्मक एवं मानसिक मजबूती दी। मैं बार-बार डाउट पूछता था। टीचर्स ने हर कॉन्सेप्ट को बेसिक्स से समझाया, जिससे मेरी नींव मजबूत हुई। मुझे लगता है कि अगर छात्र अपने टीचर्स पर भरोसा करके अनुशासन के साथ पढ़ाई करें, तो बड़ी से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। मैं रोजाना 6 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी करते था। डेली प्रश्नों की प्रेक्टिस करता और कमजोर टॉपिक्स पर विशेष फोकस करता था। जेईई की तैयारी में कई बार प्रेशर आ जाता है, लेकिन मैंने उसे कभी कमजोरी नहीं बनने दिया। अब मैं आईआईटी मुम्बई में सीएस ब्रांच से बीटेक करूंगा।