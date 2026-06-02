देश में खाद्यान्न भंडार भरे, 350 लाख मीट्रिक टन तक हो चुकी है गेहूं की खरीद, उर्वरक स्टॉक भी जरूरत से ज्यादा

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अनुपम मिश्रा ने बताया कि उर्वरक सुरक्षा भी मजबूत और स्थिर है। सभी प्रमुख उर्वरकों की उपलब्धता लगातार आवश्यकता से अधिक है। मिश्र ने कहा कि घरेलू स्तर पर खाद्य तेलों की उपलब्धता पर्याप्त है। प्रमुख आपूर्तिकर्ता देशों से आयात जारी है, जिनमें इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम तेल, रूस और यूक्रेन से सूरजमुखी का तेल, और अर्जेंटीना और ब्राजील से सोयाबीन का तेल शामिल हैं। देश में चीनी की उपलब्धता घरेलू खपत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।