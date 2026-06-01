‘धुरंधर’ फिल्म की कहानी से भड़का दाऊद, रच डाली मुंबई दहलाने की साजिश,जानिए एजेंसियों ने क्या किया

D-Company : रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर धुरंधर मूवी ने अंडरवर्ल्ड की नींद उड़ा दी है। इस जासूसी थ्रिलर फिल्म में 'बड़े साहब' नाम का एक माफिया डॉन दिखाया गया है, जिसकी शक्ल दाऊद इब्राहीम से हूबहू मिलती है। फिल्म के एक अहम दृश्य में उसे मौत के बेहद करीब मृत्युशैया पर दिखाया गया है। खुफिया सूत्रों की मानें तो पर्दे की यह कहानी देख कर पाकिस्तान में बैठी असली डी-कंपनी बुरी तरह भड़क गई है। फिल्म के हिट होते ही दाऊद गैंग ने मुंबई में अपने स्लीपर सेल और गुर्गों को तुरंत एक्टिव कर दिया है, ताकि दुनिया को यह बताया जा सके कि डॉन अभी भी जिंदा है।