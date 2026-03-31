मरने की कगार पर हैं दाऊद इब्राहिम? ‘धुरंधर 2’ में दिखी हालत का क्या है सच

शीला रावल ने दाऊद इब्राहिम को लेकर एक अलग ही तस्वीर पेश की है। शीला रावल उन चुनिंदा पत्रकारों में से हैं जिन्होंने दाऊद को करीब से देखा और उसका इंटरव्यू किया है। 'न्यूज पिंच' से बातचीत में उन्होंने अपनी आखिरी मुलाकात को याद करते हुए बताया कि 22 जुलाई 2005 को दुबई के हयात होटल में दाऊद की बेटी माहरूह के वलिमा के दौरान उन्होंने डॉन को सामने से देखा था। शीला के मुताबिक, उस वक्त दाऊद बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा अपनी पुरानी तस्वीरों में नजर आता है, बस उम्र की वजह से उसके सिर के बाल थोड़े कम हो गए थे।