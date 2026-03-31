‘धुरंधर 2’ में दिखा किरदार असल में ये पाक नेता! ‘सारे जहां से अच्छा’ गाते वीडियो वायरल

आदित्य राज कौल जिन्होंने 'धुरंधर' फिल्म के रिसर्च कंसल्टेंट के तौर पर काम किया था, उन्होंने भी जमील जमाली और अल्ताफ हुसैन के बीच कई समानताएं बताई। उदाहरण के तौर पर, फिल्म में यालिना जमाली (सारा अर्जुन) ने बताया था कि उनके पिता जमील जमाली ने तब शादी की थी जब उनकी माता की उम्र उनके पिता की उम्र के आधा थी और रियल में भी, अल्ताफ हुसैन ने जब 48 साल की उम्र में शादी की, तो उनकी पत्नी केवल 20 साल की थीं। उनके भी बेटी है जिसकी उम्र 20 साल के आस-पास है, जो यालिना की कहानी से मेल खाती है।