‘धुरंधर 2’ में आतंकवादी बने विवेक सिन्हा का फूटा गुस्सा, बोले- अब क्या पाकिस्तान से आतंकियों को लाकर एक्टिंग कराएं

Vivek Sinha Reacts To Dhurandhar 2 Controversy: देशभक्ति और जासूसी थ्रिलर फिल्मों का क्रेज इन दिनों दर्शकों के बीच काफी बढ़ गया है। इसी कड़ी में आई फिल्म 'धुरंधर' और और इसके सीक्वल 'धुरंधर 2' लगातार चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म में छोटे लेकिन असरदार किरदार निभाने वाले अभिनेता विवेक सिन्हा इन दिनों सोशल मीडिया पर बहस का केंद्र बन गए हैं। वजह है उनका फिल्म में निभाया गया एक आतंकी का रोल, जिस पर उन्हें कुछ लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी।