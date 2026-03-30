यूट्यूब पर लीक हुई ‘धुरंधर 2’, इंटरनेट पर मचा हड़कंप, आदित्य धर ने तुरंत लिया एक्शन

फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' के सोशल मीडिया पर लीक होने के बाद हर तरफ हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि फिल्म का लगभग पूरा पायरेटेड वर्जन एक चैनल पर अपलोड कर दिया गया था। जैसे ही ये बात दर्शकों की नजर में आई, उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया पर फिल्म के निर्देशक आदित्य धर को टैग कर मामले की जानकारी दी। कई यूजर्स ने फिल्म के थिएटर रन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बताकर वीडियो हटाने की मांग की।