‘धुरंधर 2’ के सीन में बड़ी गलती के बाद मेकर्स ने लिया बड़ा फैसला, सिनेमाघरों में फिर रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म

Dhurandhar The Revenge Re Released In Theatres: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' इस समय बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन हाल ही में फिल्म के एक छोटे से तकनीकी गलती वाले सीन ने सोशल मीडिया पर अलग ही हलचल मचा दी। दर्शकों की तेज नजरों ने फिल्म के एक फाइट सीन में ऐसी चूक पकड़ ली, जिसने देखते ही देखते इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ ला दी। हालांकि अब फिल्म के मेकर्स ने तुरंत एक्शन लेते हुए इस गलती को ठीक कर दिया है और थिएटरों में नया प्रिंट जारी कर दिया गया है।