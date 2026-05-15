कौन हैं आलिम हकीम, जिन्होंने इंडस्ट्री के बुरे बर्ताव पर खोला मोर्चा, बोले- ऐसे एक्टर्स संग काम नहीं करेंगे

इतना ही नहीं, उनके इस बयान में साफ तौर पर इंडस्ट्री में क्रू मेंबर्स के साथ हो रहे गलत व्यवहार की भी निंदा की गई है। आलिम ने आगे कहा, "मैनेजर्स को लोगों से बुरे तरीके से बात करते, उन्हें नीचा दिखाते या बेइज्जत करते देखना दिल तोड़ने वाला है, क्योंकि हम अब ऐसे एक्टर्स संग काम नहीं करेंगे, जो नीचा दिखानें का काम करते है।" उन्होंने इसे स्टार्स के लिए भी लॉस बताया क्योंकि कई बार स्टार्स को पता ही नहीं चलता कि उनकी टीम के व्यवहार से उनकी इमेज और रेप्युटेशन पर कितना बुरा असर पड़ता है।