18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

जब शाहरुख के साथ Kissing Scene ने बिगाड़ दी थी रानी मुखर्जी की हालत, नाराज होकर बोले SRK- ‘मैं खा नहीं…’

Rani Mukerji Kissing Scene: 'मर्दानी 3' को लेकर रानी मुखर्जी इन दिनों चर्चा में हैं। कई सेलेब्रिटीज भी फिल्म के ट्रेलर पर एक्ट्रेस को बधाई दे रहे हैं। इसी बीच राइ मुखर्जी का एक किस्सा सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने किसिंग सीन पर बात की है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Jan 18, 2026

Rani Mukerji and SRK photos

जब रानी मुखर्जी ने की शाहरुख खान के साथ किसिंग सीन पर की थी बात। (फोटो सोर्स: IMDb)

Rani Mukerji Kissing Scene: अभिनेत्री रानी मुखर्जी इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'मर्दानी 3' को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में ‘मर्दानी’ फ्रैंचाइजी की तीसरी कड़ी 'मर्दानी 3' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसमें रानी उर्फ शिवानी शिवाजी रॉय खतरनाक अपराधियों से भिड़ती हुई नजर आ रही हैं। इस दमदार ट्रेलर के बाद से फिल्मीं सितारे हों या रानी के फैंस हर कोई रानी की तारीफ करते नहीं थक रहा है। इस सबके बीच रानी मुखर्जी से जुड़ा एक किस्सा सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि शाहरुख खान के साथ किसिंग सीन करने में उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।

जब रानी मुखर्जी को शाहरुख खान संग किसिंग सीन करने में आई थीं दिक्कतें

रानी मुखर्जी ने फिल्मफेयर को दिए एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि शाहरुख खान के साथ एक किसिंग सीन शूट करने में उनको बहुत झिझक महसूस हो रही थी। एक्ट्रेस ने बताया कि उस सीन को शूट करने में उनको बहुत शर्म आ रही थी और बार-बार रीटेक होने के चलते शाहरुख भी चिढ़ गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रानी मुखर्जी और शाहरुख खान से जुड़ा ये किस्सा फिल्म 90s की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कुछ कुछ होता है' का है और इन दोनों की ये साथ में पहली फिल्म थी। फिल्म में दोनों का एक किसिंग सीन था जिसे करने में रानी कम्फर्टेबल महसूस नहीं कर रही थीं।

जब रानी से इरिटेट हो गए थे शाहरुख

फिल्मफेयर के मुताबिक, रानी मुखर्जी ने 2018 में शाह रुख खान संग किसिंग सीन से जुड़ा किस्सा शेयर करते हुए कहा था, "जब भी वह मुझे किस करने के लिए पास आते थे तो मैं थोड़ा पीछे हट जाती थी। शाहरुख, करण को देखकर कहते थे, तुम ये किसे ले आए हो? मैं इसके साथ रोमांस नहीं कर सकता। मैं इन्हें खा थोड़ी जाऊंगा।" इसके साथ ही रानी ने ये भी बताया कि उनको यह भी डर सता रहा था कि शाहरुख संग उनकी केमिस्ट्री बड़े पर्दे पर कैसे दिखेगी। लेकिन फिल्म में राहुल (शाहरुख) और टीना (रानी) की जोड़ी को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था।

शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की फिल्में

जानकारी के लिए बता दें कि 'कुछ कुछ होता है' के अलावा इनकी जोड़ी 'कभी अलविदा ना कहना', 'कभी खुशी कभी गम', 'वीर जारा', 'चलते चलते', जैसी फिल्मों में नजर आई थी। हालांकि, 2026 में दोनों एक बार फिर मोस्ट अवेटेड और मल्टीस्टारर फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं।

रानी मुखर्जी का 30 साल का फिल्मी करियर

रानी मुखर्जी ने अपने 30 साल के करियर में हिचकी, ब्लैक, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, वीर-जारा, मर्दानी फ्रेंचाइजी में एक से बढ़ कर एक किरदारों को जिया है। जल्द ही रानी मुखर्जी 'मर्दानी 3' (Mardaani 3) में बेहद स्ट्रॉन्ग किरदर में नजर आने वाली हैं। ये फिल्म आने वाली 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ये भी पढ़ें

भारत की एक फिल्म, पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री पर भारी…
Patrika Special News
Pakistan cinema vs Bollywood box office

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Upcoming Bollywood Movies

Published on:

18 Jan 2026 03:59 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / जब शाहरुख के साथ Kissing Scene ने बिगाड़ दी थी रानी मुखर्जी की हालत, नाराज होकर बोले SRK- ‘मैं खा नहीं…’

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

नए साल में… राजकुमार राव और पत्रलेखा की पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, तस्वीरें इंटरनेट वायरल

Rajkummar Rao-Patralekhaa Latest Update
बॉलीवुड

मुझे घिन और उल्टी आती है… राम मंदिर को लेकर आखिर क्यों भड़कीं कंगना रनौत इस डिजाइनर पर

मुझे घिन और उल्टी आती है... राम मंदिर को लेकर आखिर क्यों भड़कीं कंगना रनौत इस डिजाइनर पर मुझे घिन और उल्टी आती है... राम मंदिर को लेकर आखिर क्यों भड़कीं कंगना रनौत इस डिजाइनर पर
बॉलीवुड

‘सांप्रदायिक भेदभाव’ पर मचा बवाल, तो AR Rahman ने दी सफाई, जानें अब भारत देश पर क्या बोले

AR Rahman Apology on Communal Remark Controversy said I understand that intentions can sometimes be misunderstood
बॉलीवुड

शादी की अफवाहों के बीच सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर का वीडियो हुआ वायरल

Siddhant Chaturvedi And Mrunal Thakur
बॉलीवुड

धर्मेंद्र के निधन के 55 दिन बाद सनी देओल का बड़ा फैसला, बंगले में करने जा रहे ये बदलाव

Sunny Deol Big Decision after 55 days of Dharmendra Death add another floor Juhu bungalow
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.