जब शाहरुख के साथ Kissing Scene ने बिगाड़ दी थी रानी मुखर्जी की हालत, नाराज होकर बोले SRK- ‘मैं खा नहीं…’

रानी मुखर्जी ने फिल्मफेयर को दिए एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि शाहरुख खान के साथ एक किसिंग सीन शूट करने में उनको बहुत झिझक महसूस हो रही थी। एक्ट्रेस ने बताया कि उस सीन को शूट करने में उनको बहुत शर्म आ रही थी और बार-बार रीटेक होने के चलते शाहरुख भी चिढ़ गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रानी मुखर्जी और शाहरुख खान से जुड़ा ये किस्सा फिल्म 90s की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कुछ कुछ होता है' का है और इन दोनों की ये साथ में पहली फिल्म थी। फिल्म में दोनों का एक किसिंग सीन था जिसे करने में रानी कम्फर्टेबल महसूस नहीं कर रही थीं।