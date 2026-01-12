छोटी-छोटी बच्चियों के अपहरण… ‘मर्दानी 3’ के ट्रेलर ने उड़ा दिए लोगों के होश, इस दिन होगी फिल्म रिलीज

'मर्दानी 3' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज (इमेज सोर्स: तरण आदर्श इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Mardaani 3 Trailer Release: बच्चियों के अपहरण जैसे खौफनाक अपराधों की काली दुनिया एक बार फिर बड़े पर्दे पर उजागर होने वाली है। जी हां, इस बार भी मोर्चा संभाले नजर आएंगी रानी मुखर्जी। आज सोमवार को ‘मर्दानी 3’ का धमाकेदार ट्रेलर जैसे ही रिलीज हुआ, दर्शकों के होश उड़ गए। रोमांच, रहस्य और रोंगटे खड़े कर देने वाली झलकियों से भरा यह ट्रेलर साफ बता रहा है कि शिवानी शिवाजी रॉय इस बार और भी खतरनाक अपराधियों से भिड़ने वाली हैं।
बता दें मजबूत महिला किरदारों और सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्मों की बात हो तो ‘मर्दानी’ फ्रैंचाइजी हमेशा सबसे आगे रही है। ऐसे में अब इसका तीसरा भाग दर्शकों की धड़कन बढ़ाने को तैयार है।
‘मर्दानी 3’ का ट्रेलर डरावनी और झकझोर देने वाली है। ट्रेलर की कहानी दर्शक को एक ऐसी अंधेरी दुनिया में खींच ले जाती है, जहां बच्चियों का गायब होना एक खतरनाक रूटीन बन चुका है।
ट्रेलर का पहला ही सीन दिल दहला देता है, खेलती हुई एक मासूम बच्ची अचानक गायब हो जाती है। कैमरा कट होता है और पता चलता है कि शहर में लगातार इसी तरह छोटी-छोटी बच्चियों के अपहरण हो रहे हैं। माहौल उतना ही डरावना है, जितना प्रशासन बेबस। सबकुछ हाथ से फिसल रहा है… तभी एंट्री होती है उस नाम की, जिस पर जनता की आखिरी उम्मीद टिकी है- शिवानी शिवाजी रॉय।
रानी मुखर्जी अपने दमदार किरदार में इस बार और भी ज्यादा सख्त, तेज और खतरनाक अपराधियों से भिड़ने के लिए तैयार दिख रही हैं। जांच जैसे-जैसे गहराती है, वैसे-वैसे ‘अम्मा’ का साया और भी खतरनाक लगता जाता है। वह बच्चियों के साथ क्या करती है? यह राज ट्रेलर में अभी भी सस्पेंस की परतों में छुपा है, लेकिन उसका सिर्फ नाम ही रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है।
'मर्दानी 3' की सबसे बड़ी धमाकेदार ट्विस्ट ये है कि इस बार शिवानी की टक्कर किसी पुरुष नहीं, बल्कि एक खतरनाक महिला विलेन से होने वाली है। ‘अम्मा’ के नाम से डर फैलाने वाली इस विलेन का किरदार मल्लिका प्रसाद ने निभाया है। अम्मा सिर्फ चालाक नहीं, बल्कि बेहद शातिर, क्रूर और दिमाग से खेलकर अपराध को अंजाम देने वाली मास्टरमाइंड है।
रानी मुखर्जी की स्टारर ‘मर्दानी 3’ की कहानी को लिखा है लेखक आयुष गुप्ता ने, जो अपनी हकीकत-प्रेरित और गंभीर कथाओं के लिए जाने जाते हैं। फिल्म का निर्देशन संभाला है अभिराज मीनावाला ने, जबकि प्रोडक्शन की कमान हमेशा की तरह यश राज फिल्म्स के मुखिया आदित्य चोपड़ा के हाथों में है। बता दें 'मर्दानी 3' 30 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
