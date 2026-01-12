छोटी-छोटी बच्चियों के अपहरण… ‘मर्दानी 3’ के ट्रेलर ने उड़ा दिए लोगों के होश, इस दिन होगी फिल्म रिलीज

Mardaani 3 Trailer Release: बच्चियों के अपहरण जैसे खौफनाक अपराधों की काली दुनिया एक बार फिर बड़े पर्दे पर उजागर होने वाली है। जी हां, इस बार भी मोर्चा संभाले नजर आएंगी रानी मुखर्जी। आज सोमवार को ‘मर्दानी 3’ का धमाकेदार ट्रेलर जैसे ही रिलीज हुआ, दर्शकों के होश उड़ गए। रोमांच, रहस्य और रोंगटे खड़े कर देने वाली झलकियों से भरा यह ट्रेलर साफ बता रहा है कि शिवानी शिवाजी रॉय इस बार और भी खतरनाक अपराधियों से भिड़ने वाली हैं।