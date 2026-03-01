तिरुपति मंदिर पहुंचे नए नवेले पति-पत्नी विजय और रश्मिका, शादी के बाद बांटी मिठाई

Rashmika-Vijay At Tirupati Temple: साउथ सिनेमा के चर्चित सितारे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इन दिनों अपनी शादी को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में शादी के बंधन में बंधे इस स्टार कपल ने शादीशुदा जीवन की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ की। शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों तिरुपति मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना कर नई जिंदगी के लिए आशीर्वाद लिया। इस दौरान के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।