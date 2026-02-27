पीएम मोदी को खुद रिसेप्शन का न्योता देने पहुंचे थे रश्मिका-विजय, फोटोज हुईं वायरल

दिलचस्प बात यह है कि शादी से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय के माता-पिता (श्रीमती माधवी और श्री गोवर्धन राव) को एक बेहद खूबसूरत पत्र लिखकर अपनी शुभकामनाएं भेजी थीं। पीएम ने अपने पत्र में लिखा था, "विजय और रश्मिका अपनी फिल्मों की स्क्रिप्ट के लिए नए नहीं हैं, लेकिन उनकी असल जिंदगी का यह नया अध्याय, जो प्यार और स्नेह से भरा है, निश्चित रूप से सिल्वर स्क्रीन के जादू को मात देगा।" पीएम ने आगे लिखा कि वह चाहते हैं कि यह जोड़ा एक सच्चे पार्टनर की तरह जिम्मेदारी समझे और एक-दूसरे की ताकतों से सीखें।