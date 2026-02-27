27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

रश्मिका- विजय की तस्वीरों की तुलना भगवान से करने पर लोगों का फूटा गुस्सा, कमेंट में फैंस से पूछे सवाल

Rashmika Mandanna and Vijay Devarakonda Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। ऐसे में उनके फैंस उनकी तुलना भगवान से कर रहे हैं। वहीं, कुछ लोगों को ये कंपेरिजन करना रास नहीं आया और उनका गुस्सा फूट पड़ा।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 27, 2026

Rashmika and Vijay Wedding Photos fans compare to god shiva and parvati maa netizens angry

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की हुई शादी

Rashmika Mandanna and Vijay Devarakonda Wedding: साउथ इंडस्ट्री के लिए 26 फरवरी 2026 का दिन बेहद खास रहा। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अब हमेशा के लिए एक-दूसरे के हो गए हैं। उदयपुर के आलीशान 'ITC मोमेंटोस' में 26 फरवरी को इस कपल ने सात फेरे लेकर अपने नए जीवन की शुरुआत की। लंबे समय तक अपने रिश्ते को दुनिया की नजरों से छिपाकर रखने के बाद, आखिरकार 'विरोश' (ViRosh) ने अपने प्यार को शादी का नाम दे ही दिया है। जैसे ही शादी की पहली तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हर कोई उनकी तस्वीरों की भगवान से कर रहा है। वहीं, कुछ लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है।

रश्मिका-विजय की शादी की तस्वीरें इंटरनेट पर छाईं (Rashmika Mandanna and Vijay Devarakonda Wedding)

36 साल के विजय देवरकोंडा और 29 साल की रश्मिका मंदाना की शादी किसी बड़े फिल्मी सेट की तरह नहीं, बल्कि पारंपरिक मूल्यों से भरी थी। सुबह के समय दोनों ने पारंपरिक तेलुगु रीति-रिवाजों के अनुसार सात फेरे लिए। इसके बाद, शाम को रश्मिका के गृहनगर कूर्ग की पहचान 'कोडावा' परंपरा के अनुसार भी रस्में निभाई गईं। बेहद सीमित मेहमानों और परिवार की मौजूदगी में हुई इस शादी ने यह साबित कर दिया कि खूबसूरती सादगी में ही होती है।

सोशल मीडिया पर फैंस ने की भगवान से तुलना (Rashmika and Vijay Wedding Photos)

जैसे ही रश्मिका और विजय ने शादी के जोड़े में अपनी तस्वीरें साझा कीं, सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया। एक यूजर ने लिखा, "मेरी फेवरेट जोड़ी को शादी की शुभकामनाएं।" दूसरे ने लिखा, "रश्मिका और विजय आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं।" तीसरी ने लिखा, "इनकी जोड़ी को किसी की नजर ना लगे।" एक अन्य ने लिखा, "शिव और पार्वती सी जोड़ी।" एक और ने लिखा, "राम जी सीता मईया को अपने महल ले जाते हुए।"

भगवान से कंपेयर मत करो (Rashmika and Vijay Wedding Photos Comment On Netizens)

वहीं, कई लोगों का इस पर गुस्सा आ गया। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "प्लीज किसी को ऐसे भगवान शिव और पार्वती से कंपेयर मत करो।" दूसरे ने लिखा, "इनकी तस्वीरें भी अच्छी हैं, लेकिन ये भगवान नहीं हैं तो उनके चाहने वालों को बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए।" तीसरे ने लिखा, "मां पार्वती ने केवल तपस्या के लिए ही जन्म लिया और भोलेनाथ की होकर ही मरी…ऐसे में क्या ये तुलना सही है?"

ये भी पढ़ें

चाहे मैं कहीं भी रहूं, मुझे…, विजय देवरकोंडा ने रश्मिका के लिए लिखा इमोशनल नोट
मनोरंजन
Rashmika-Vijay Wedding Photos

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

27 Feb 2026 11:24 am

Published on:

27 Feb 2026 11:23 am

Hindi News / Entertainment / Tollywood / रश्मिका- विजय की तस्वीरों की तुलना भगवान से करने पर लोगों का फूटा गुस्सा, कमेंट में फैंस से पूछे सवाल

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

चाहे मैं कहीं भी रहूं, मुझे…, विजय देवरकोंडा ने रश्मिका के लिए लिखा इमोशनल नोट

Rashmika-Vijay Wedding Photos
मनोरंजन

जब विजय देवरकोंडा ने रश्मिका के साथ अफेयर पर दिया था बयान, बोले- ‘आपको लगता है 35 की उम्र में मैं सिंगल रहूंगा’

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Wedding
मनोरंजन

Rashmika Vijay Wedding: रश्मिका-विजय की शादी में काले पाउच में सील हुए फोन, कड़ी है सुरक्षा

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी तेलुगु परंपरा से संपन्न हो चुकी है, लेकिन फोटो का फैंस इंतजार कर रहे हैं। कपल ने अपनी शादी में बेहद टाइट सिक्योरिटी रखी है।
टॉलीवुड

रश्मिका मंदाना ने जब मां बनने पर कही थी बड़ी बात, विजय संग शादी के बीच सामने आया बयान

Rashmika Mandanna- Vijay Deverakonda
टॉलीवुड

उदयपुर के इस रॉयल होटल में शादी के बंधन में बंधे रश्मिका और विजय, सामने आई वेडिंग वेन्यू की झलक

टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.