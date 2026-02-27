रश्मिका- विजय की तस्वीरों की तुलना भगवान से करने पर लोगों का फूटा गुस्सा, कमेंट में फैंस से पूछे सवाल

Rashmika Mandanna and Vijay Devarakonda Wedding: साउथ इंडस्ट्री के लिए 26 फरवरी 2026 का दिन बेहद खास रहा। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अब हमेशा के लिए एक-दूसरे के हो गए हैं। उदयपुर के आलीशान 'ITC मोमेंटोस' में 26 फरवरी को इस कपल ने सात फेरे लेकर अपने नए जीवन की शुरुआत की। लंबे समय तक अपने रिश्ते को दुनिया की नजरों से छिपाकर रखने के बाद, आखिरकार 'विरोश' (ViRosh) ने अपने प्यार को शादी का नाम दे ही दिया है। जैसे ही शादी की पहली तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हर कोई उनकी तस्वीरों की भगवान से कर रहा है। वहीं, कुछ लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है।