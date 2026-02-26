उदयपुर के इस रॉयल होटल में शादी के बंधन में बंधे रश्मिका और विजय, सामने आई वेडिंग वेन्यू की झलक

रॉयल उदयपुर में शादी के बंधन में बंधे रश्मिका-विजय। (फोटो सोर्स: @sri50 and Instagram)
Rashmika and Vijay Udaipur Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने आज यानी 26 फरवरी, 2026 को उदयपुर के एक आलिशान होटल में सात फेरे लिए हैं। दोनों के फैंस उसकी शादी से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर जानने के लिए बेताब हैं। हालांकि, शादी की अभी तक कोई फोटोज या वीडियो क्लिप्स अभी शेयर नहीं की गईं हैं। खबरों के मुताबिक, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने उदयपुर के आईटीसी होटल्स, एकाया में सुबह करीब 8 बजे पारंपरिक आंध्र रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया।
प्रसिद्ध पत्रकार श्रीधर पिल्लई ने भी (पहले ट्विटर पर) बधाई देते हुए इस सितारों से सजी शादी को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी। उन्होंने लिखा, "आखिरकार #विजयदेवरकोंडा ने आज सुबह 10:10 बजे #रश्मिकामंदाना से शादी कर ली। इस प्यारे जोड़े को ढेर सारी शुभकामनाएं।"
खबरों के मुताबिक, शादी का जश्न उदयपुर के भीड़भाड़ से दूर, अरावली पहाड़ियों के बीच बसे एक शानदार बुटीक होटल, मेमेंटोस बाय आईटीसी होटल्स, एकाया उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है। हरे-भरे वातावरण से घिरा और निर्मल झीलों के नज़ारे वाला यह निजी होटल एक शांत और अंतरंग माहौल प्रदान करता है।
इस होटल में कई शानदार विला ऑप्शंस भी हैं, जिनमें वैली व्यू विला, लेक व्यू विला, प्रीमियम विला, अरावली सुइट, मोमेंटोस सुइट, प्रेसिडेंशियल सुइट और बेहद आलीशान ग्रैंड प्रेसिडेंशियल सुइट शामिल हैं। इस होटल की हर जगह को आधुनिक भव्यता और प्राकृतिक आकर्षण के तालमेल के साथ डिजाइन किया गया है।
इस होटल के कई सुइट्स में प्राइवेट स्विमिंग पूल और आकर्षक गजेबो हैं, जो छोटे-छोटे कार्यक्रमों की मेजबानी करने या त्योहारों के बीच सुकून के पल बिताने के लिए एकदम सही हैं। ओपन-प्लान लिविंग एरिया डाइनिंग स्पेस से आपस में जुड़े हुए हैं, जो इसे भव्य लेकिन आरामदायक इंटीरियर बनाता है,इसी वजह से ये जगह शादी जैसे बड़े फंक्शन्स के लिए अच्छा विकल्प है। धूप से भरे कमरे, हल्के और सादे रंग, और लगभग हर कोने से अरावली पर्वतमाला का साफ़ और खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है।
रश्मिका-विजय की शादी जैसे खूबसूरत पलों को दोबारा महसूस करना चाहने वाले फैंस के लिए इस होटल में ठहरना थोड़ा महंगा हो सकता है। होटल की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, इस होटल में चार लोगों के लिए 45 वर्ग मीटर के विला का एक रात का किराया करीब 35,499 रुपये है, जिसमें टैक्स और अन्य शुल्क अलग से होंगे। वहीं, अलग-अलग रूम्स और विलास का एक दिन का किराया तकरीबन 71,499 रुपये तक हो सकता है, जिसमें आपको टैक्स व अन्य शुल्क अलग से देना पड़ेगा।
बड़ी खबरेंView All
टॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग