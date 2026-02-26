उदयपुर के इस रॉयल होटल में शादी के बंधन में बंधे रश्मिका और विजय, सामने आई वेडिंग वेन्यू की झलक

इस होटल के कई सुइट्स में प्राइवेट स्विमिंग पूल और आकर्षक गजेबो हैं, जो छोटे-छोटे कार्यक्रमों की मेजबानी करने या त्योहारों के बीच सुकून के पल बिताने के लिए एकदम सही हैं। ओपन-प्लान लिविंग एरिया डाइनिंग स्पेस से आपस में जुड़े हुए हैं, जो इसे भव्य लेकिन आरामदायक इंटीरियर बनाता है,इसी वजह से ये जगह शादी जैसे बड़े फंक्शन्स के लिए अच्छा विकल्प है। धूप से भरे कमरे, हल्के और सादे रंग, और लगभग हर कोने से अरावली पर्वतमाला का साफ़ और खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है।