26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

उदयपुर के इस रॉयल होटल में शादी के बंधन में बंधे रश्मिका और विजय, सामने आई वेडिंग वेन्यू की झलक

Rashmika and Vijay Udaipur Wedding: साउथ फिल्म स्टार रश्मिका मंदना और विजय देवरकोंडा ने उदयपुर के अरावली पर्वतमाला में स्थित एक लग्जरी रिसॉर्ट, Mementos by ITC Hotels, एकाया में शादी की। झीलों और हरियाली से घिरे इस होटल में स्वीमिंग पूल, प्राइवेट विला और सुइट्स प्रदान करता है। आई जानते हैं क्या है खास इस होटल में और कितना है इसके कमरों का किराया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Feb 26, 2026

रॉयल उदयपुर में शादी के बंधन में बंधे रश्मिका-विजय। (फोटो सोर्स: @sri50 and Instagram)

Rashmika and Vijay Udaipur Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने आज यानी 26 फरवरी, 2026 को उदयपुर के एक आलिशान होटल में सात फेरे लिए हैं। दोनों के फैंस उसकी शादी से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर जानने के लिए बेताब हैं। हालांकि, शादी की अभी तक कोई फोटोज या वीडियो क्लिप्स अभी शेयर नहीं की गईं हैं। खबरों के मुताबिक, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने उदयपुर के आईटीसी होटल्स, एकाया में सुबह करीब 8 बजे पारंपरिक आंध्र रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया।

प्रसिद्ध पत्रकार श्रीधर पिल्लई ने भी (पहले ट्विटर पर) बधाई देते हुए इस सितारों से सजी शादी को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी। उन्होंने लिखा, "आखिरकार #विजयदेवरकोंडा ने आज सुबह 10:10 बजे #रश्मिकामंदाना से शादी कर ली। इस प्यारे जोड़े को ढेर सारी शुभकामनाएं।"

रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा विवाह स्थल के अंदर

खबरों के मुताबिक, शादी का जश्न उदयपुर के भीड़भाड़ से दूर, अरावली पहाड़ियों के बीच बसे एक शानदार बुटीक होटल, मेमेंटोस बाय आईटीसी होटल्स, एकाया उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है। हरे-भरे वातावरण से घिरा और निर्मल झीलों के नज़ारे वाला यह निजी होटल एक शांत और अंतरंग माहौल प्रदान करता है।

इस होटल में कई शानदार विला ऑप्शंस भी हैं, जिनमें वैली व्यू विला, लेक व्यू विला, प्रीमियम विला, अरावली सुइट, मोमेंटोस सुइट, प्रेसिडेंशियल सुइट और बेहद आलीशान ग्रैंड प्रेसिडेंशियल सुइट शामिल हैं। इस होटल की हर जगह को आधुनिक भव्यता और प्राकृतिक आकर्षण के तालमेल के साथ डिजाइन किया गया है।

इस होटल के कई सुइट्स में प्राइवेट स्विमिंग पूल और आकर्षक गजेबो हैं, जो छोटे-छोटे कार्यक्रमों की मेजबानी करने या त्योहारों के बीच सुकून के पल बिताने के लिए एकदम सही हैं। ओपन-प्लान लिविंग एरिया डाइनिंग स्पेस से आपस में जुड़े हुए हैं, जो इसे भव्य लेकिन आरामदायक इंटीरियर बनाता है,इसी वजह से ये जगह शादी जैसे बड़े फंक्शन्स के लिए अच्छा विकल्प है। धूप से भरे कमरे, हल्के और सादे रंग, और लगभग हर कोने से अरावली पर्वतमाला का साफ़ और खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है।

यहां ठहरने का खर्च कितना है?

रश्मिका-विजय की शादी जैसे खूबसूरत पलों को दोबारा महसूस करना चाहने वाले फैंस के लिए इस होटल में ठहरना थोड़ा महंगा हो सकता है। होटल की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, इस होटल में चार लोगों के लिए 45 वर्ग मीटर के विला का एक रात का किराया करीब 35,499 रुपये है, जिसमें टैक्स और अन्य शुल्क अलग से होंगे। वहीं, अलग-अलग रूम्स और विलास का एक दिन का किराया तकरीबन 71,499 रुपये तक हो सकता है, जिसमें आपको टैक्स व अन्य शुल्क अलग से देना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें

Exclusive: ‘खुद से खुश रहना सीख लिया तो दुनिया की राय मायने नहीं रखती’, ‘दो दीवाने सहर में’ एक्ट्रेस संदीपा धर का खास मैसेज
बॉलीवुड
Sandeepa Dhar Interview

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

26 Feb 2026 01:38 pm

Published on:

26 Feb 2026 01:31 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / उदयपुर के इस रॉयल होटल में शादी के बंधन में बंधे रश्मिका और विजय, सामने आई वेडिंग वेन्यू की झलक

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

रश्मिका मंदाना ने जब मां बनने पर कही थी बड़ी बात, विजय संग शादी के बीच सामने आया बयान

Rashmika Mandanna- Vijay Deverakonda
टॉलीवुड

Rashmika Vijay Wedding: ऑफिशियली विजय की पत्नी बनीं रश्मिका, पूरी हुईं शादी की सभी रस्में

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी हो चुकी हैं। कपल ने एक दूसरे के नाम अपनी जिंदगी कर दी है। अब से कपल पति-पत्नी हो चुके हैं। इस खबर से दोनों के फैंस बेहद खुश हैं।
टॉलीवुड

पीएम मोदी ने दिया विजय और रश्मिका की शादी पर दिल जीतने वाला संदेश, सात वचनों का समझाया मतलब

देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को आशीर्वाद दिया है और एक दिल छू लेने वाली संदेश भेजा है। प्रधानमंत्री ने सात वचनों को बेहद शानदार तरीके से समझाया है।
टॉलीवुड

यौन अपराध के आरोप के बीच रैपर वेदान ने रचाई शादी, इंटीमेट सेरेमनी में ले आए दुल्हनिया

Vedan Gets Married To Navamilatha
टॉलीवुड

200 लोग देख रहे थे…, जब रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा के साथ पहले On-screen Kiss पर की बात

Rashmika Mandana and Vijay Devarkonda
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.