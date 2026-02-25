पीएम मोदी ने दिया विजय और रश्मिका की शादी पर दिल जीतने वाला संदेश, सात वचनों का समझाया मतलब

उदयपुर के आलीशान होटल 'ITC मोमेंटोस' में होने जा रही इस शादी के लिए विजय देवरकोंडा के माता-पिता, माधवी और श्री गोवर्धन राव ने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस निमंत्रण के जवाब में एक बेहद आत्मीय पत्र भेजा है। उन्होंने अपने संदेश में लिखा, "26 फरवरी 2026 को होने वाली विजय और रश्मिका की शादी में आपके द्वारा बुलाया जाना मेरे लिए खुशी की बात है। इस शुभ अवसर पर देवरकोंडा और मंदाना परिवारों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई।"