रश्मिका मंदाना- विजय देवरकोंडा ने कंफर्म की अपनी शादी, पोस्ट में लिखा- हम अपने इस मिलन को…

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर साथ में नोट पोस्ट किया है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। इस नोट की सबसे खास बात यह है कि दोनों ने अपनी शादी का नाम वही रखा है, जो उनके फैंस ने उन्हें प्यार से दिया था। नोट में लिखा था, "हमारे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम कोई योजना बनाते या अपने लिए कुछ चुनते- आप पहले से ही हमारे साथ थे। आपने हमें इतने प्यार से एक नाम दिया, आपने हमें 'विरोष' (ViRash) कहा। इसलिए आज, पूरे दिल से हम अपने इस मिलन को आपके सम्मान में समर्पित करते हैं। हम इसे 'विरोष की शादी' नाम देना चाहेंगे। हमें इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ढेर सारा प्यार।"