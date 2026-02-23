23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

रश्मिका मंदाना- विजय देवरकोंडा ने कंफर्म की अपनी शादी, पोस्ट में लिखा- हम अपने इस मिलन को…

Rashmika Mandanna And Vijay Devarakonda Wedding:  रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपनी शादी कंफर्म कर दी है। कपल ने फैंस को भी बधाई दी है और बेहद भावकु नोट लिखा है। जो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 23, 2026

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपनी शादी कंफर्म कर दी है। कपल ने फैंस को भी बधाई दी है और बेहद भावकु नोट लिखा है। जो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है। 

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी की कंफर्म

Rashmika Mandanna And Vijay Devarakonda Wedding: जिसका लाखों फैंस को सालों से इंतजार था, आखिरकार वह घड़ी आ ही गई है। दक्षिण भारतीय सिनेमा के सबसे चहेते 'पावर कपल' रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपनी शादी की खबरों पर आधिकारिक मुहर लगा दी है। कपल ने अपने रिशते और पिछले काफी समय से सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों को विराम देते हुए, रविवार को एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर किया और अपनी जिंदगी के इस नए सफर को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। जैसे ही दोनों का ये पोस्ट सामने आया हर कोई हैरान रह गया। फैंस ने कमेंट की लाइन लगा दी।

रश्मिका और विजय ने किया शादी का ऐलान (Rashmika Mandanna And Vijay Devarakonda Wedding officially announce)

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर साथ में नोट पोस्ट किया है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। इस नोट की सबसे खास बात यह है कि दोनों ने अपनी शादी का नाम वही रखा है, जो उनके फैंस ने उन्हें प्यार से दिया था। नोट में लिखा था, "हमारे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम कोई योजना बनाते या अपने लिए कुछ चुनते- आप पहले से ही हमारे साथ थे। आपने हमें इतने प्यार से एक नाम दिया, आपने हमें 'विरोष' (ViRash) कहा। इसलिए आज, पूरे दिल से हम अपने इस मिलन को आपके सम्मान में समर्पित करते हैं। हम इसे 'विरोष की शादी' नाम देना चाहेंगे। हमें इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ढेर सारा प्यार।"

उदयपुर के शाही महल में सजेगा मंडप (Rashmika Mandanna And Vijay Devarakonda confirm Wedding)

खबर है कि यह जोड़ी 26 फरवरी को राजस्थान के उदयपुर में एक ऐतिहासिक महल में शादी के बंधन में बंधने जा रही है। यह समारोह काफी निजी रखा गया है, जिसमें केवल परिवार और करीबी दोस्त शामिल होंगे। हालांकि, उदयपुर में सात फेरे लेने के बाद यह कपल हैदराबाद लौटेगा, जहां फिल्मी हस्तियों और दोस्तों के लिए एक भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया जाएगा।

अक्टूबर में ही हो गई थी सगाई (Rashmika Mandanna And Vijay Devarakonda)

भले ही शादी का ऐलान अब हुआ हो, लेकिन इस जोड़ी ने पिछले साल 3 अक्टूबर को ही हैदराबाद में एक गुप्त समारोह में सगाई कर ली थी। सगाई के बाद से ही दोनों को कई मौकों पर सगाई की अंगूठियां पहने देखा गया था। हाल ही में न्यूयॉर्क में भारत दिवस परेड और नए साल की छुट्टियों के दौरान भी दोनों साथ नजर आए थे, जिससे फैंस का शक यकीन में बदल गया था।

एयरपोर्ट पर मिला था 'ब्लश' वाला हिंट

कुछ दिनों पहले एयरपोर्ट पर जब एक फोटोग्राफर ने रश्मिका को 26 तारीख की बधाई दी थी, तो रश्मिका ने इसे नकारा नहीं था। उन्होंने बस एक प्यारी सी मुस्कान दी और शर्मा गईं, जिसे देखकर फैंस समझ गए थे कि अब शादी की शहनाइयां बजने ही वाली हैं।

विजय और रश्मिका की केमिस्ट्री पहली बार फिल्म 'गीता गोविंदम' (2018) और 'डियर कॉमरेड' (2019) में नजर आई थी। पर्दे का यह रोमांस अब असल जिंदगी की हकीकत बनने जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

23 Feb 2026 08:37 am

Published on:

23 Feb 2026 08:33 am

Hindi News / Entertainment / Tollywood / रश्मिका मंदाना- विजय देवरकोंडा ने कंफर्म की अपनी शादी, पोस्ट में लिखा- हम अपने इस मिलन को…

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

विजय-रश्मिका की शादी पर ज्योतिषी का बड़ा दावा: लव मैरिज के बाद मिलेगी अपार सफलता!

Rashmika and Vijay Wedding Card
मनोरंजन

नाम घसीटा तो चुप नहीं रहूंगी! तमिल एक्ट्रेस Trisha Krishnan ने इस पॉलिटिशियन को दिया करारा जवाब

Nainar Nagendran and Trisha Krishnan controversy
मनोरंजन

‘कांतारा चैप्टर 1’ के एक्टर को ईडी ने भेजा समन, सोने की चोरी से जुड़ा है मामला

Kantara Chapter 1 Actor ED Summon
टॉलीवुड

धर्म से नफरत, मंगल को खाते हैं नॉन-वेज… श्रुति का पिता कमल हासन को लेकर बड़ा खुलासा, सुनकर चौंके फैंस

Shruti Haasan said my father kamal haasan is Atheist we eat nonveg on tuesday God not at home
टॉलीवुड

सफाईकर्मी को रजनीकांत ने दी सोने की चेन, डायरेक्टर ने बताया ‘नकली’, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Director Lenin Bharathi Calls Rajinikanth Fake
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.