कौन है एक्ट्रेस जूली? जिसने CM विजय पर लगाए गंभीर आरोप, बोलीं- मेरे मिसकैरेज के लिए वो जिम्मेदार

जूली ने बताया कि उन्होंने मार्च में ही चुनावी माहौल के दौरान तत्कालीन डीएमके (DMK) सरकार के समय 8 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन पुलिस ने मामले को क्रिमिनल के बजाय सिविल मानहानि का बताकर ठंडे बस्ते में डाल दिया। जूली के मुताबिक, शिकायत दर्ज कराने के बाद उनके खिलाफ साजिश के तहत 15 लाख रुपये के नकली 'किडनी स्कैम' की झूठी कहानी सोशल मीडिया पर फैलाई गई, जिसमें एक TVK समर्थक और एक वकील शामिल हैं। जूली ने मांग की है कि अब राज्य में नई सरकार है, इसलिए मुख्यमंत्री विजय को इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए और दोषियों को सजा देनी चाहिए।