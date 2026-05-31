आधी रात अजीत कुमार के घर साथ पहुंचे CM विजय और तृषा कृष्णन, फिर उठे कई सवाल

वहीं, दूसरी तरफ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन भी इस मुश्किल घड़ी में अजीत के परिवार को सहारा देने पहुंची थीं। काले रंग के सादे सलवार सूट में नजर आईं तृषा ने अजीत कुमार की मां को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इंटरनेट पर सामने आई कई तस्वीरों में तृषा को भी अजीत से मिलते और उन्हें सांत्वना देते हुए देखा जा सकता है। आपको बता दें कि विजय और तृषा का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब दोनों के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर कयासों का बाजार बेहद गर्म है, खासकर तब जब विजय और उनकी पत्नी संगीता के बीच तलाक की कानूनी कार्यवाही चलने की खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं।